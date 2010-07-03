Kutuzoff Tower эвакуировали из-за возгорания кондиционера

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Сотрудников и посетителей бизнес-центра Kutuzoff Tower на западе столицы эвакуировали из-за возгорания кондиционера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Здание расположено на улице Ивана Франко. На улицу выведены 700 человек. Площадь возгорания на 20-м этаже составила два квадратных метра.

До прибытия пожарных возгорание ликвидировали. В МЧС подтвердили факт инцидента, сообщив, что произошло короткое замыкание в системе кондиционирования.

