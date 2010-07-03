СК начал проверку после сообщений об угрозах взрывов в столичных школах

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи проводят проверку после сообщений об угрозах взрывов, которые поступили в столичные школы, сообщила старший помощник главы ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

"В ряде СМИ сообщается об угрозах минирования общеобразовательных школ и колледжа на территории Москвы, в том числе на территории Центрального административного округа", – сказала Иванова Агентству "Москва".

Она отметила, что на данный момент проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, изложенных в СМИ.

Ранее стало известно, что сообщения об угрозе взрыва поступили в адрес порядка 15 столичных школ и колледжей. Были эвакуированы около пяти тысяч учащихся. Отмечалось, что угрозы поступали, главным образом, по электронной почте.

Анонимные сообщения получили школы, которые находятся в Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном округах столицы, а также в ТиНАО.

Последняя волна сообщений о "минирований" прокатилась по столице в начале мая. Тогда анонимные угрозы поступили в адрес более 50 городских объектов. Пришлось эвакуировать свыше 50 тысяч человек. В ходе проверок угрозы не подтвердились.