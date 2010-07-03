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11:22

СК возбудил дело после смертельного взрыва на АЗС в Серпухове

происшествия

11:22

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Фото: vk.com/mosregtoday

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трех рабочих в результате ЧП на автозаправке в Серпухове. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", – уточнила Врадий.

Она отметила, что 20 мая во время сварочных работ были допущены некоторые нарушения требований безопасности, что привело к хлопку паров в пустой емкости из-под нефтепродуктов.

Следователи выяснили, что для привлечения работ по ребрендингу АЗС был заключен договор строительного подряда с обществом с ограниченной ответственностью. Отмечается, что гендиректор уже был задержан, на допросе он отказался от дачи показаний.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства ЧП. "В ходе осмотра места происшествия изъят сварочный аппарат. Устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия", – заключила Врадий.

Названа предварительная причина хлопка паров нефтепродуктов в Серпухове

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происшествия

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