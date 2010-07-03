СК возбудил дело после смертельного взрыва на АЗС в Серпухове

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трех рабочих в результате ЧП на автозаправке в Серпухове. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", – уточнила Врадий.
Она отметила, что 20 мая во время сварочных работ были допущены некоторые нарушения требований безопасности, что привело к хлопку паров в пустой емкости из-под нефтепродуктов.
Следователи выяснили, что для привлечения работ по ребрендингу АЗС был заключен договор строительного подряда с обществом с ограниченной ответственностью. Отмечается, что гендиректор уже был задержан, на допросе он отказался от дачи показаний.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства ЧП. "В ходе осмотра места происшествия изъят сварочный аппарат. Устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия", – заключила Врадий.
Названа предварительная причина хлопка паров нефтепродуктов в Серпухове
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.