СК начал проверку после смертельного взрыва на АЗС в Серпухове

Фото: ГУ МЧС России по МО

Подмосковные следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек при взрыве на заправке в Серпухове. Об этом сообщает сайт регионального СК.

По уточненным данным, от хлопка погибли трое мужчин. Еще один попал в больницу с травмами.

Сейчас на месте ЧП работают криминалисты. Они устанавливают личности жертв, которые, по предварительной информации, вели сварочные работы и использовали газовое оборудование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о трех погибших и четырех пострадавших в результате хлопка паров в пустой емкости из-под нефтепродуктов. Трагедия произошла при проведении сварочных работ.