Найдена пропавшая мать помощницы сенатора РФ Елены Силкиной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Тверской области обнаружили живой 77-летнюю мать помощницы сенатора Российской Федерации Елены Силкиной. Об этом сообщает телеграм-канал Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

"В скором времени пожилая женщина будет доставлена в следственное подразделение для установления всех обстоятельств совершенного в отношении нее преступления. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники уговорили пожилую женщину покинуть постоянное место жительства и убедили передать им крупную денежную сумму. Злоумышленники также лишили гражданку возможности связаться с родственниками.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1, статьи 127 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное лишение свободы") и пункту "б" части 3, статьи 163 УК РФ ("Вымогательство с целью получения имущества").