На Гаити пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета – СМИ

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При крушении легкомоторного самолета у столицы Гаити погибли пять человек. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс".

Как уточняется, на борту находились шесть человек, одному удалось выжить. При падении самолет врезался в грузовик, из-за чего еще три человека пострадали. Власти ведут расследование причин инцидента.

Ранее сообщалось, что небольшой самолет потерпел крушение в районе финского города Ювяскуля. Инцидент произошел в аэропорту Тиккакоски. В результате ЧП погиб пилот. Других людей на борту не было.