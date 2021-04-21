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Москва 24

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Происшествия

17:27

Ворона напала на воспитанников столичного детского сада

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичный детский сад вызвали полицию из-за напавшей на воспитанников вороны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что дошкольное учреждение находится на Дмитровском шоссе. Стало известно, что птица сорвала прогулку ребят, после чего на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что СК изучит обстоятельства получения малолетним мальчиком телесных повреждений, которые были зафиксированы во время медицинского осмотра в детском саду на севере столицы.

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