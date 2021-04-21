В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю

06:07
Фото: mvdmedia.ru
Полицейские задержали 19-летнего жителя Балашихи, подозреваемого в разбойном нападении.
Как сообщает портал "МВД Медиа", неоднократно судимый злоумышленник зашел вместе с 13-летней несовершеннолетней в лифт многоквартирного дома. Там, угрожая подростку ножом, он потребовал отдать сотовый телефон и назвать от него пароль. Девочка выполнила требования, после чего нападавший скрылся.
Правоохранителям стали известны приметы подозреваемого после изучения записей камер видеонаблюдения. После этого нападавшего задержали в течение двух часов.
При личном досмотре у него обнаружили похищенный смартфон и орудие совершения преступления. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
Ранее в продуктовом магазине мужчина украл товар, а когда вернулся снова, то его опознали сотрудники. В результате он был задержан полицейскими.
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