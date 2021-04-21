В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю

Фото: mvdmedia.ru

Полицейские задержали 19-летнего жителя Балашихи, подозреваемого в разбойном нападении.

Как сообщает портал "МВД Медиа", неоднократно судимый злоумышленник зашел вместе с 13-летней несовершеннолетней в лифт многоквартирного дома. Там, угрожая подростку ножом, он потребовал отдать сотовый телефон и назвать от него пароль. Девочка выполнила требования, после чего нападавший скрылся.

Правоохранителям стали известны приметы подозреваемого после изучения записей камер видеонаблюдения. После этого нападавшего задержали в течение двух часов.

При личном досмотре у него обнаружили похищенный смартфон и орудие совершения преступления. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Ранее в продуктовом магазине мужчина украл товар, а когда вернулся снова, то его опознали сотрудники. В результате он был задержан полицейскими.