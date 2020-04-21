Студентов академии СК в Москве госпитализировали с COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Три студента академии Следственного комитета (СК) в Москве госпитализированы с коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба СК, они направлены в одно из медицинских учреждений ФМБА.

Отмечается, что их состояние стабильное, а изначальные симптомы угасают и практически отступили.

Ситуация находится на личном контроле председателя СК Александра Бастрыкина, передает RT.

Во всех образовательных учреждениях СК будет продолжен мониторинг за здоровьем учащихся.

Что говорят вирусологи о пике заболеваемости коронавирусом?

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не выявили клинических проявлений инфекции.

Всего за все время медицинских наблюдений в стране зафиксировали 47 121 случай заражения, из которых 26 350 – в Москве.

При этом 3 446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.