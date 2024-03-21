ПВО сбила беспилотник над территорией Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский дрон самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что российская ПВО пресекла атаку украинской стороны в 15:10 по московскому времени.

21 марта ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область, а также территорию Крыма.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская сторона могла бы ответить Киеву на удары по гражданской инфраструктуре и населению тем же. Однако, указал президент, у РФ существуют свои взгляды на этот счет.

Глава государства поблагодарил жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов за мужество. Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать граждан.

Одного из пострадавших детей при обстреле Белгородского района переведут в Москву