Грузопассажирский паром с 63 людьми на борту подал сигнал бедствия на Сахалине

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Грузопассажирское судно, совершавшее рейс на линии между Сахалином и Хабаровским краем, получило повреждение, предположительно, в результате столкновения с льдиной. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Грузопассажирское судно "Александр Деев" при движении на переправе Ванино – Холмск получило повреждение, предположительно, по причине столкновения со льдиной", – указано в сообщении.

Отмечается, что на судне находятся 35 членов экипажа, а также 28 пассажиров и 28 автомобилей. Никто не пострадал, судно ожидает аварийную буксировку.

Транспортная прокуратура региона организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. В ходе проверки будет дана оценка техническому состоянию судна и действиям экипажа.

Ранее сухогруз под флагом Белиза Blue Shark сел на мель около Анапы. На борту судна находился 21 человек экипажа, среди них – граждане Сирии, Индии и Египта.

До этого сообщалось, что сухогруз Pallada под флагом Панамы сел на мель и разломился на две части у турецкого порта Эрегли из-за шторма в Черном море. Пострадавших в результате инцидента нет – 13 моряков были эвакуированы на берег.