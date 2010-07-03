Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с крушением парома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Бархаму Ахмеду Салеху в связи с гибелью людей при крушении парома. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр – гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин", – говорится в телеграмме.

Также российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

По последним данным, при крушении парома на реке Тигр побили 85 человек.

Туристический паром следовал по реке в районе города Мосул на севере Ирака.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать перегруз и повышение уровня воды в реке.