При крушении парома в Ираке погибли 45 человек

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Минимум 45 человек погибли при крушении парома, следовавшего по реке Тигр, в районе города Мосул на севере Ирака. Об этом сообщают местные СМИ.

Спасатели смогли вытащить на поверхность по меньшей мере 30 человек. Большинство из них – это женщины и дети. В совокупности на пароме находилось 170 человек.

Причиной трагедии стал перегруз и повышение уровня воды в Тигре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.

"По первоначальным данным основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина – повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула", – сказали агентству.