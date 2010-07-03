Число жертв крушения парома в Ираке достигло 85

Число погибших при крушении в Ираке увеличилось до 85, сообщает телеканал Sky News Arabia. Ранее представитель иракского МВД Саад Маан сообщал о 71 погибшем. Всего на пароме находилось 170 человек, преимущественно это дети с родителями.

Туристический паром следовал по реке Тигр в районе города Мосул на севере Ирака.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать перегруз и повышение уровня воды в реке.