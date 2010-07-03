Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 71

Число погибших при крушении парома в Ираке увеличилось до 71, сообщил представитель иракского МВД Саад Маан.

"Число спасенных к настоящему моменту достигло 55 человек, из них 19 детей, 71 человек погиб, среди них – мужчины, женщины, дети", – приводит текст заявления РИА Новости.

Ранее сообщалось о 60 погибших. Всего на пароме находилось 170 человек, преимущественно это дети с родителями.

Паром следовал по реке Тигр в районе города Мосул на севере Ирака. Причиной трагедии мог стать перегруз.