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Число жертв крушения парома в Ираке достигло 60, передает Reuters.

Ранее сообщалось о 45 погибших, спасателям удалось вытащить из воды по меньшей мере 30 человек. Всего там находилось 170 человек, преимущественно это дети с родителями.

Паром следовал по реке Тигр в районе города Мосул на севере страны. Причиной трагедии стал перегруз и повышение уровня воды в реке.