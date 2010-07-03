Задержан экс-президент Бразилии Мишель Темер

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Экс-президента Бразилии Мишель Темер задержан в рамках антикоррупционного расследования, сообщает портал Globo.

Полицейские организовали операцию Lava Jato, касающуюся коррупционного скандала в Petrobras.

Компания Petrobras оказалась в центре него в 2014 году, когда выяснилось, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3 процентов от суммы контракта. Средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. Все это принесло авторам схемы порядка 3,8 миллиарда долларов.

В 2017 годe нижняя палата Национального конгресса заблокировала предъявление обвинений Темеру по другому делу о коррупции. Речь шла об обвинениях в организации преступного сообщества, которое могло получить взятки.

Расследование в отношении Темера началось в связи с запросом депутата после опубликованной в СМИ аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. В ходе беседы Темер якобы распорядился дать более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг Petrobras. Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года.

В 2018 году правоохранители расследовали связи главы государства с транспортной компанией Rodrimar SA, ведущей дела в крупнейшем порту Латинской Америки Сантус. По версии следствия, Темер мог подписать указ в интересах компании в обмен на вознаграждение.

Темер занимал пост президента в 2016–2018 годы, вступив в должность после импичмента Дилмы Руссефф. В конце октября 2018 года в Бразилии прошли президентские выборы, на которых победил ультраправый кандидат Жаир Болсонару.