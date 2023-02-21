Россиянка избивала шестилетнюю дочь скалкой и ставила коленями на соль

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Женщина в Красноярском крае избивала шестилетнюю дочь скалкой и ставила коленями на соль, сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, с сентября по 14 ноября 2022 года подозреваемая, раздражаясь поведением ребенка, систематически избивала девочку ремнем, проводом от зарядного устройства и скалкой. Кроме того, она втирала поваренную соль в кожные покровы девочки и ставила ее коленями на соль, причиняя ребенку физические и психические страдания.

О случившемся в полицию сообщила соседка, которая не раз слышала плач ребенка и крики. Девочку изъяли из семьи и поместили в КГБУ СО "Краевой центр семьи и детей". Отмечается, что семья на профилактическом учете ранее не состояла.

Ранее двоих детей изъяли из семьи после того, как их мать заживо сожгла полуторагодовалую девочку.

Об инциденте стало известно в понедельник, 20 февраля. Женщина облила свою малолетнюю дочь горючей жидкостью, затем подожгла ее и скрылась с места преступления. Все это происходило на глазах у ее сына.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". Известно, что семья стоит на учете как неблагополучная, еще в прошлом месяце суд ограничил мать в родительских правах.



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