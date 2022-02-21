Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке

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На Камчатке произошло землетрясение. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение филиала геофизической службы РАН.

Подземные толчки были отмечены в 06:40 по московскому времени. Природное явление проявилось у восточного побережья полуострова. Очаг залегал на глубине 89 километров.

Землетрясение случилось в 40 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жители города ощутили подземные толчки силой до 3 баллов.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в текущем году. Он уточнил, что речь идет о Курилах и Камчатке.