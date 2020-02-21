Мертвых лошадей обнаружили в лесу под Нижним Новгородом

Фото: соцсети

В лесу под Нижним Новгородом обнаружили мертвых лошадей. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе "Нижний Новгород без цензуры" в социальной сети "ВКонтакте".

Погибших животных обнаружили зоозащитники, которые ранее рассказали в СМИ о частной конюшне в городе Дзержинске. Лошади там якобы содержатся в грязных и сырых загонах, а кормят их гнилой картошкой.

Волонтеры называют конюшню лошадиным концлагерем и требуют изъять истощенных животных у хозяйки, которая зарабатывает тем, что катает детей на лошадях на городских праздниках.

Сейчас устанавливают хозяев лошадей и выясняют причину гибели животных.

Ранее жителя Москвы заподозрили в убийстве кота в присутствии своего малолетнего сына. Инцидент произошел в Одинцовском городском округе в поселке Гарь-Покровское.