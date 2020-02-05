Москвича подозревают в убийстве кошки на глазах ребенка

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Житель столицы подозревается в убийстве кота, об этом проинформировали в пресс-службе областного главка МВД России.
Инцидент произошел в Одинцовском городском округе в поселке Гарь-Покровское.
"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – говорится в сообщении.
32-летний москвич был задержан правоохранителями. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
Ранее прокуратура добилась возбуждения дела об убийстве кошки и трех котят в Москве. Сообщалось, что житель района Хорошёво-Мнёвники выкинул с балкона седьмого этажа трех питомцев, в результате чего они погибли.