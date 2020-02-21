Гражданку Китая госпитализировали из поезда Киев – Москва в Брянске

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Гражданку Китая с подозрением на коронавирус госпитализировали из поезда Киев – Москва в Брянске. Вагон, в котором она ехала, оцепили, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на железнодорожной станции "Суземка". У туристки 1978 года рождения выявили температуру 38 градусов. Было принято решение незамедлительно снять ее с поезда.

"Данная гражданка снята с поезда, автомобилем скорой помощи была организована доставка в инфекционную больницу Брянска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что попутчики китаянки были направлены в карантин. Всего в вагоне находились 24 человека, двое из которых – проводники.

Также известно, что состав проследовал в Брянск, где будут проведены карантинные мероприятия. Вагон, в котором ехала госпитализированная гражданка КНР, отцепили от поезда и оцепили на карантин.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечилось свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.