Движение по Страстному бульвару восстановлено

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Движение по Страстному бульвару в центре столицы восстановлено, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Ранее на проезжую часть в этом районе упал автокран. Это произошло у кинотеатра "Россия".

ЧП привело к перекрытию движения на части Страстного бульвара – от Малой Дмитровки до Нарышкинского проезда. В сторону Тверской улицы занята одна полоса. Автомобилистам советовали объезжать этот участок по улицам Петровка и Тверская.