Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы

Около кинотеатра "Россия" в центре столицы на проезжую часть упал автокран. Инцидент произошел на Страстном бульваре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"ЧП привело к перекрытию движения на части Страстного бульвара", – сказал собеседник агентства. Информации о пострадавших нет.

Из-за инцидента перекрыли движение от Малой Дмитровки до Нарышкинского проезда. В сторону Тверской улицы занята одна полоса.

Автомобилистам рекомендовали объезжать этот участок по улицам Петровка и Тверская.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Устанавливаются обстоятельства случившегося.