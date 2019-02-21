Показ фильма Красовского "Праздник" сорвали в Москве

Кто и почему сорвал в Москве показ фильма "Праздник"

Группа молодых людей сорвала показ фильма Алексея Красовского "Праздник", действие которого происходит в блокадном Ленинграде. Творческий вечер проходил в здании Международного Мемориала в центре Москвы, сообщает телеканал Москва 24.

Планировалось, что после сеанса зрители смогут побеседовать с авторами картины. Однако незваные гости, по словам очевидцев, прервали просмотр криками "Позор!". Организаторам показа пришлось вызвать полицию.

"Мы обещали показать фрагменты картины. Хотелось бы весь фильм, но этого не получилось, ничего страшного. Я бы прежде всего хотел, чтобы обсуждение фильма ушло от обсуждения уголовных преступлений и перешло бы просто к дискуссии о том, что кто-то получает по талонам еду, а кто-то выживает", – рассказал Алексей Красовский.

Сюжет еще не вышедшей на экраны киноленты рассказывает историю состоятельной ленинградской семьи, отмечающей Новый год во время блокады. Авторов фильма обвиняют в кощунстве и издевательстве над трагическим периодом в жизни советских людей.

На сторону тех, кто критикует замысел режиссера, встал и депутат Виталий Милонов. По его мнению, сочетание юмора и блокады недопустимо.

"Блокада, к сожалению, обнажала не только лучшие, но и худшие чувства людей. Надо понять, что люди оказались в нечеловеческих условиях. Не имеет права никто, ни я, ни Красовский, разве кроме исторических исследователей, обсуждать этих людей, высмеивать", – отметил парламентарий.

Тем временем создатели "Праздника" уже отказались от попыток получить прокатное удостоверение. В начале января картину выложили на YouTube, но спустя две недели видео заблокировали. Впрочем, уже через несколько часов доступ к фильму восстановили. По словам Красовского, хостинг назвал исчезновение киноленты из Сети ошибкой системы.