Автобус съехал в кювет в Раменском районе Подмосковья

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В Раменском районе Подмосковья в кювет съехал заказной автобус из Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры отметили, что автобус завалился на бок. Обстоятельства произошедшего уточняются.