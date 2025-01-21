В Иркутске снесли не до конца расселенный жилой дом

Фото: телеграм-канал "Следком38"

В Иркутске снесли жилой дом, который еще не был до конца расселен. Об этом сообщает телеканал "360".

Хозяйка одной из квартир в момент сноса здания была на вахте. Рабочие приступили к действиям, когда в квартире находился сын женщины.

Как пояснила адвокат пострадавшей семьи Марина Константинова, дом признали ветхим и аварийным. Однако на момент сноса собственники квартиры еще не передали полномочия администрации. Кроме того, затем администрация должна передать дело комитету по управлению Свердловским округом.

"Те должны приехать, обесточить дом от коммуникаций. После этого объявляется тендер о сносе дома. Ничего этого не было. Поэтому я полагаю, что это может быть и не администрация, неустановленные лица пока", – считает юрист.

По ее словам, собственница уже обратилась в полицию.

"Либо нам отказывают в возбуждении дела, либо, если отказывают, мы обжалуем постановление. Но здесь состав преступления есть. Это, как минимум, умышленное уничтожение чужого имущества", – сказала Константинова, добавив, что в случае возбуждения дела его рассмотрит районный суд и вынесет приговор.

По словам потерпевшей, предупреждения о сносе не было. Она также добавила, что фактически все еще прописана в квартире. В управляющей компании женщине заявили, что не давали распоряжения о сносе, и не исключили, что дома перепутали.

Ключи от новой квартиры она получила лишь накануне.

"В администрации говорят, что непричастны, но мы с адвокатом подали иск. Вчера я была на допросе в Следственном комитете Иркутской области. Ситуация сейчас печальная у нас", – заключила она.

Ранее в России ужесточили критерии признания домов аварийными. Основанием станет аварийное состояние постройки в целом, а не ее отдельные несущие конструкции. Проводить осмотр строений будут лишь специализированные организации. Выводы об аварийности придется подтверждать поверкой, соответствующей ГОСТу.

