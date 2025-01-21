В Новосибирске устранили крупные дефекты на теплосетях

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Перед ожидающимся похолоданием специалисты устранили сразу два серьезных повреждения на трубопроводах в Новосибирске, пишет РИА Новости со ссылкой на новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК).

Все восстановительные мероприятия на улицах Лазарева и Покрышкина были завершены примерно в 02:00 по местному времени 21 января. Сейчас теплотрассы работают в штатном режиме.

В компании уточнили, что в связи с ремонтом на улице Лазарева под отключение попало 61 здание, а на улице Покрышкина – 36 зданий, среди которых 28 жилых домов.

О плановых работах по устранению дефекта на тепловых сетях стало известно утром 20-го числа. Тогда в Дзержинском районе Новосибирска без тепла остались 52 многоквартирных дома. Ограничения также коснулись четырех детских учреждений, одного лечебного и еще четырех других.