21 января, 22:40Происшествия
В Ленобласти ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры
Фото: ТАСС/администрация Кингисеппского района Ленинградской области
Власти Ленинградской области ввели во всех районах режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной администрации.
"Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", – следует из сообщения.
Ранее стало известно, что силы ПВО РФ сбили три авиационные ракеты украинской стороны над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма. Сначала противовоздушная оборона уничтожила два снаряда, а спустя время – еще один, уточнили в Минобороны РФ.
До этого системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Смоленской области.
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