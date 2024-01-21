В Ленобласти ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры

Фото: ТАСС/администрация Кингисеппского района Ленинградской области

Власти Ленинградской области ввели во всех районах режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной администрации.

"Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", – следует из сообщения.

Ранее стало известно, что силы ПВО РФ сбили три авиационные ракеты украинской стороны над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма. Сначала противовоздушная оборона уничтожила два снаряда, а спустя время – еще один, уточнили в Минобороны РФ.

До этого системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Смоленской области.