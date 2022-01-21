СК завершил расследование дела о разжигании ненависти в московском автобусе

19:36
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Следователи закончили расследование уголовного дела о разжигании ненависти во время конфликта в автобусе на севере столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлию Иванову.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины", – заявила Иванова.
По ее словам, следователи собрали достаточную доказательственную базу. В связи с этим дело было быстро передано для направления в суд.
Видео, на котором мужчина вел себя агрессивно во время поездки в автобусе, распространилось в СМИ в воскресенье, 16 января. Он позволял себе угрозы и националистические реплики в адрес других пассажиров.
Позже Коптевский суд арестовал мужчину до 16 марта. Он подозревается в возбуждении ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной групп (статья 282 Уголовного кодекса России).
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