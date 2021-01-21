Число жертв взрыва в Багдаде возросло до 35

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Число погибших в результате взрыва в Багдаде возросло до 35 человек, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на иракские источники.

Сообщается, что еще порядка 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

В четверг, 21 января, на рынке в районе площади Ат-Таяран прогремели два взрыва. По данным МВД Ирака, взрывы были совершены членами запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ).

Президент страны Бархам Салех на своей официальной странице в Twitter заявил, что власти не допустят дестабилизации ситуации в республике. Он подчеркнул, что их население всегда стремилось к мирному будущему.

Ранее атаке террористов подверглись три рейсовых автобуса и колонна бензовозов в сирийской провинции Хама. В результате погибли девять человек, еще четверо ранены, заявил губернатор Хамы Мохаммад Криштати.