Омбудсмен рассказала о готовивших нападение в Подмосковье подростках

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Подростки, задержанные за подготовку нападения на одну из школ в Люберцах, характеризуются положительно, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Оба парня характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики ранее не попадали", – подчеркнула она.

По словам омбудсмена, правоохранительные органы смогли выявить и задержать злоумышленников благодаря переписке в интернете.

Сейчас уполномоченные органы проверяют поступающую информацию и разбираются в произошедшем. Проводится доследственная проверка.