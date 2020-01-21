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Происшествия

21 января, 18:45

СК проверит сообщения о покушении жителя Подмосковья на половую неприкосновенность девочки

происшествия

Фото: vk.com/msk_today

В Ступине инициировали проверку по факту сообщений о покушении местного жителя на половую неприкосновенность девочки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительных органах объяснили, что поводом для проверки стала публикация в Сети и ряде СМИ видеозаписи, на которой неизвестный мужчина якобы преследует девочку, которой на вид 10 лет.

"По факту возможного покушения на совершение преступлений против половой неприкосновенности ребенка организована проверка", – заявили в ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В ходе проверки полицейские смогли установить личность девочки, которая заявила, что мужчина не совершал противоправных действий. Когда удалось обнаружить его самого, он вел себя неадекватно.

"Ввиду его неадекватного поведения во время беседы с сотрудниками полиции он был госпитализирован в психоневрологический диспансер, где выяснилось, что он стоит на учете у врача-психиатра", – подчеркнули в СК.

В декабре 2019 года жителя Одинцова приговорили к пожизненному сроку за преступления против половой неприкосновенности своего пасынка. 45-летнего мужчину признали виновным по пяти эпизодам. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

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