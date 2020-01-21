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Происшествия

21 января, 14:59

Москвич пытался продать квартиру умершей женщины

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвич пытался продать квартиру умершей женщины по поддельным документам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение о мошеннических действиях с квартирой на улице 1812 года, в результате которого права на выморочное имущество незаконно перешли к третьему лицу.

Сотрудниками полиции был задержан 49-летний судимый ранее за аналогичные инциденты мужчина. Установлено, что злоумышленник с помощью поддельных документов, которые подтверждали родственную связь, вступил в наследство и пытался продать квартиру.

Общий материальный ущерб составил более пяти миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее правоохранителям удалось задержать подозреваемых по делу о похищении имущества и присвоении организации. Злоумышленники вывели из числа руководителей фирмы по сделкам с автотранспортом гендиректора и по поддельным документам возложили его обязанности на себя. Общий ущерб от действий подозреваемых превысил 40 миллионов рублей.

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