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Общество

21 января, 13:15

Омский бизнесмен инсценировал собственное похищение

происшествия общество

Фото: vk.com/55mvd

Полиция завершила расследование по делу о похищении владельца двух баров в Омске и выяснила, что мужчина инсценировал инцидент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Омской области.

Информацию о похищении 30-летнего Станислава Кулешова в апреле 2019 года распространила его супруга Анна. В социальных сетях женщина писала, что мужа подставили и похитили, а ее преследуют за долги. Впоследствии пост был удален, а сама Анна обратилась в полицию.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили, что в день мнимого похищения Кулешов ездил по Омску на арендованной иномарке. В одном из дворов города мужчина пересел в черный ВАЗ-2114 без госномеров. В полиции выяснили, что совершить инсценировку бизнесмену помогли двое знакомых, которым он пообещал заплатить.

На данный момент дело о похищении мужчины закрыто за неимением состава преступления. В то же время на самого Кулешова завели уголовное дело по факту мошенничества, пострадавшими по нему проходят девять человек. В областном УМВД сообщили, что мужчина мог быть причастен к угону дорогих автомобилей.

В ноябре сообщалось, что в Москве будут судить 33-летнего москвича, который инсценировал разбойное нападение. Как заявил мнимый потерпевший, ему якобы прыснули в лицо химикатами и украли 3,2 миллиона рублей. Следствие выяснило, что таким образом мужчина хотел избежать возврата долга знакомому.

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