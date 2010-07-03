Пермского депутата арестовали за покушения на самого себя

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Депутат Пермского края Илья Кузьмин инсценировал покушение на себя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по Пермскому краю.

Отмечается, что для реализации задуманного он обратился к трем жителям города Соликамска. По версии следствия, депутат пошел на такое решение чтобы "повысить свой общественный имидж".

"Для реализации задуманного, обещая денежное вознаграждение, он привлек к организации инсценировки покушения свою знакомую, которая из числа своего круга общения подыскала 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину – жителей города Соликамска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что покушение было совершено 24 февраля, после чего депутат обратился в полицию. В ходе расследования уголовного дела были проведены судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия и другие следственные действия для установления подробностей происшествия. По результатам проверки была установлена причастность всех фигурантов к инсценировке особо тяжкого преступления.

В отношении Кузьмина было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения", его заключили под стражу до 25 июля. Трех его соучастников обвиняют в "пособничестве в совершении ложного доноса".

