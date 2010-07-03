Пермского депутата арестовали за покушения на самого себя

Депутат Пермского края Илья Кузьмин инсценировал покушение на себя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по Пермскому краю.
Отмечается, что для реализации задуманного он обратился к трем жителям города Соликамска. По версии следствия, депутат пошел на такое решение чтобы "повысить свой общественный имидж".
"Для реализации задуманного, обещая денежное вознаграждение, он привлек к организации инсценировки покушения свою знакомую, которая из числа своего круга общения подыскала 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину – жителей города Соликамска", – говорится в сообщении.
Отмечается, что покушение было совершено 24 февраля, после чего депутат обратился в полицию. В ходе расследования уголовного дела были проведены судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия и другие следственные действия для установления подробностей происшествия. По результатам проверки была установлена причастность всех фигурантов к инсценировке особо тяжкого преступления.
В отношении Кузьмина было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения", его заключили под стражу до 25 июля. Трех его соучастников обвиняют в "пособничестве в совершении ложного доноса".
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