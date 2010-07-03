В Осло задержали россиянина по подозрению в покушении на убийство

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Полиция Норвегии задержала российского гражданина, который напал с ножом на филиппинца. Подозреваемого задержали в центре города Осло, передает телерадиокомпания NRK.

Сотрудники полиции отмечают, что 30-летний филиппинец, получивший ранение, стал случайной жертвой. Злоумышленник угрожал окружающим ножом.

"Полиция рассматривает это дело как серьезное преступление, однако не расценивает его как теракт", – говорится в сообщении полиции. Мужчина подозревается в покушении на убийство.

"Это гражданин РФ, однако, проживает в Норвегии много лет и уже знаком правоохранительным органам", – говорится в сообщении.

Пока ему не предъявили обвинение. Подозреваемому предстоит пройти медицинскую экспертизу.

Это не первый случай подобного нападения в Осло. 17 января прибывший из Швеции в Норвегию россиянин ранил ножом на 25-летнюю женщину. Это произошло в одном из магазинов в центре Осло. Женщину госпитализировали в критическом состоянии, а злоумышленника задержали.

Сразу после задержания он утверждал, что собирался совершить теракт. Однако позже он начал настаивать на том, что случившееся не имеет отношения к теракту, а сам он в тот день, когда все произошло, плохо себя чувствовал.