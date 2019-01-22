Арестованный в Осло россиянин поменял показания

Россиянин, арестованный в Осло по подозрению в нападении с ножом на женщину, поменял наказания, сообщает РИА Новости.
Сразу после задержания он утверждал, что собирался совершить теракт. Теперь же настаивает на том, что случившееся не имеет отношения к теракту, а сам он в тот день, когда все произошло, плохо себя чувствовал. Он также рассказал, что приехал в Осло в отпуск.
По словам адвоката задержанного Уле Лунда, мужчина приехал в Осло из Уфы через Стокгольм, у него также был обратный билет в Москву. По его мнению, мужчина приехал случайно. Адвокат назвал его волком-одиночкой.
В полиции говорят, что арестованный и раньше менял показания, поэтому они не уверены, что в его деле произойдут немедленные изменения.
Россиянин прибыл в Норвегию из Швеции в четверг, 17 января. В тот же день он ранил ножом на 25-летнюю женщину. Это произошло в одном из магазинов в центре Осло. Личность нападавшего установлена.
Позже мужчину задержали. Женщину госпитализировали в критическом состоянии, она уже пришла в сознание. Полиция безопасности Норвегии ведет расследование. Она рассматривает инцидент как теракт на религиозной почве. Посольство России в Норвегии сотрудничает с местными правоохранителями.
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