Пришла в себя женщина, которую ранил россиянин в Норвегии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Молодая женщина, которая на этой неделе была ранена, предположительно, гражданином РФ в центре Осло, пришла в сознание. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
Об улучшении ее состояния сообщили родственники пострадавшей. Они отметили, что женщина уже пришла в себя и находится в сознании.
Россиянин прибыл в Норвегию из Швеции в четверг, 17 января. В тот же день он ранил ножом на 25-летнюю женщину. Это произошло в одном из магазинов в центре Осло. Личность нападавшего установлена.
Позже мужчину задержали. Женщину госпитализировали в критическом состоянии. Полиция безопасности Норвегии ведет расследование. Она рассматривает инцидент как теракт на религиозной почве. Посольство России в Норвегии сотрудничает с местными правоохранителями.
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