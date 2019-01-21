Глава Магнитогорска назвал источник угрозы взрывов

Поступившие по электронной почте сообщения о якобы готовящихся взрывах в Магнитогорске не подтвердились. Об этом заявил глава города Сергей Бердников.
"Такие сообщения с небольшой регулярностью происходят: и самолеты минируют, когда кто-то опоздал. И сегодня есть повод", – цитирует Бердникова РИА Новости. Мэр Магнитогорска подтвердил, что некоторые учреждения, включая больницу и школу, получили предупреждения о взрывах. "На сегодняшний момент ни одно из них не подтвердилось", – подчеркнул глава города.
Бердников заверил, что подобные письма будут "отрабатываться соответствующими службами по полной программе". По его словам, "корни этих обращений уходят за границу". Глава города не исключил, что отправители, возможно, даже не знают, где находится Магнитогорск.
Ранее УФСБ России по Челябинской области организовало проверку информации о якобы готовящихся взрывах в Магнитогорске. Сообщения об угрозе взрывов поступили на электронные адреса жителей города и социальных учреждений. В пресс-службе горадминистрации назвали рассылку спамом, цель которого – посеять панику среди горожан.
31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня. По поручению Владимира Путина всех жильцов поврежденного дома расселят в другие здания.
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