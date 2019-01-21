СК начал проверку после гибели рабочего на северо-востоке Москвы

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Столичные следователи организовали проверку после гибели рабочего при обрушении в помещении на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщает сайт СК по Москве.

Сотрудники СК уже осмотрели место трагедии. Обстоятельства произошедшего выясняются. По итогам проверки примут процессуальное решение.

21 января мужчина занимался строительно-монтажными работами в доме №28. В какой-то момент на него обрушилась кирпичная перегородка. От полученных травм пострадавший умер на месте.