Рухнувшая перегородка убила рабочего в Москве

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Перегородка рухнула во время ремонта помещения на Алтуфьевском шоссе столицы. Жертвой ЧП стал рабочий, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Трагедия произошла в доме №28. На место прибыли медики, однако спасти мужчину им не удалось.