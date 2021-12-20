Полиция нашла тайник кассирши из Ачинска с частью украденных денег

Фото: МВД России

Полицейские изъяли часть денег, похищенных у банка в Ачинске кассиром Анной Григорьевой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на "МВД Медиа".

"Следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей", – заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она также уточнила, что еще более 180 тысяч рублей были найдены по месту жительства подозреваемых и их родственников.

Кассир из Краснодарского края, укравшая более 22 миллионов рублей из банка, явилась в полицию самостоятельно 14 декабря. Уточнялось, что поступить так ее убедила собственная мать.

По словам женщины-кассира, она передала украденные деньги шантажистам. На допросе она заявила, что ей угрожали, однако не смогла описать злоумышленников.

Как позднее заявила Ирина Волк, суд принял решение арестовать женщину. Срок содержания под стражей составит 1 месяц и 24 дня.

