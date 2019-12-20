Отец подозреваемого в стрельбе на Лубянке рассказал об отношениях с сыном

Отец подозреваемого в стрельбе на Лубянке прокомментировал произошедшее

Отец подозреваемого в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке рассказал телеканалу Москва 24, что они с сыном общались редко и созванивались только по праздникам.

"Как он поднял руки на безвинных... Зато внимательный был. Я с ним в принципе не общался, как тещу похоронил, помогал ему", – рассказал он.

По словам отца, последний раз он виделся с сыном 28 апреля в день смерти тещи и на 40 дней. "В 81-м году мы развелись с женой. Сначала меня не пускали к сыну, а затем пошло..." – добавил мужчина.

"Редкий случай, когда позвонишь ему на день рождения, но он не отвечал, какой-то смурной был", – добавил он.

Ранее СК раскрыл личность напавшего. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Сейчас идет расследование инцидента, выясняются мотивы произошедшего.

Мужчина открыл стрельбу на Лубянке в четверг, 19 декабря. Инцидент произошел в непосредственной близости от здания штаб-квартиры ФСБ. Погибли два сотрудника ведомства. Один погиб на месте, второй уже в больнице. Всего в результате стрельбы пострадали 5 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Расследоваться оно будет по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".