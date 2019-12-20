Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20 декабря, 19:25

Отец подозреваемого в стрельбе на Лубянке рассказал об отношениях с сыном

происшествия эксклюзив

Отец подозреваемого в стрельбе на Лубянке прокомментировал произошедшее

Отец подозреваемого в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке рассказал телеканалу Москва 24, что они с сыном общались редко и созванивались только по праздникам.

"Как он поднял руки на безвинных... Зато внимательный был. Я с ним в принципе не общался, как тещу похоронил, помогал ему", – рассказал он.

По словам отца, последний раз он виделся с сыном 28 апреля в день смерти тещи и на 40 дней. "В 81-м году мы развелись с женой. Сначала меня не пускали к сыну, а затем пошло..." – добавил мужчина.

"Редкий случай, когда позвонишь ему на день рождения, но он не отвечал, какой-то смурной был", – добавил он.

Ранее СК раскрыл личность напавшего. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Сейчас идет расследование инцидента, выясняются мотивы произошедшего.

Мужчина открыл стрельбу на Лубянке в четверг, 19 декабря. Инцидент произошел в непосредственной близости от здания штаб-квартиры ФСБ. Погибли два сотрудника ведомства. Один погиб на месте, второй уже в больнице. Всего в результате стрельбы пострадали 5 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Расследоваться оно будет по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика