Фото подозреваемого в стрельбе на Лубянке оказалось фейком

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Мужчина, фотографию которого некоторые СМИ выдали за изображение подозреваемого в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке, рассказал, что не имеет ничего общего с ним, передает РИА Новости.

Зовут его Олег и живет он в Санкт-Петербурге. По словам мужчины, о произошедшем в Москве ЧП с якобы его участием он с удивлением узнал от друзей.

"В ночь на пятницу в телеграм-каналах, а затем и в СМИ стали публиковать фотографию мужчины на фоне Красной площади. Утверждалось, что на ней изображен предполагаемый преступник. СМИ утащили из соцсетей фотки и разместили, типа они первые, и все остальные так и делают – фейкометы, наглядная агитация. Фотки мои часто воруют, но чтобы вот так вот использовать... Друзья писали, звонили, узнали меня в новостях", – рассказал Олег.

Он также поделился, что фотографии, которые разошлись в СМИ, были сделаны в октябре во время его поездки в столицу. "Гулял, пофотографировались, в "ВКонтакте" висит – пять фотографий открыты, оттуда и утащили", – пояснил Олег.

Мужчина признается, что пока не решил, будет ли пытаться привлечь СМИ к ответственности. "Я не знаю, что делать, я же не юрист. Я знакомому позвонил, он посмотрит, что можно сделать. Это все, скорее всего, исчезнет. На меня это вообще никак не влияет. Хайп подняли, и все", – отметил он.

19 декабря на Большой Лубянке около дома 12 мужчина открыл стрельбу, однако был нейтрализован. В ФСБ сообщили, что злоумышленник действовал в одиночку.

РИА Новости сообщает со ссылкой на СМИ, что подозреваемым в нападении оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Официальное подтверждение этой информации на данный момент отсутствует.

В результате стрельбы погиб один сотрудник ведомства, пострадали пять человек. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

Владимир Путин проинформирован об инциденте. Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ. Мэр также поблагодарил бойцов ФСБ, которые оперативно ликвидировали злоумышленника. Москвичи несут цветы на Лубянку к месту, где произошла стрельба.