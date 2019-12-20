Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья — СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Стрелявшим у здания ФСБ на улице Большой Лубянке оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ. Официальное подтверждение этой информации на данный момент отсутствует.

Указывается, что мужчина занимался бизнесом, однако в 2015 году его фирму закрыли. Кроме того, предполагаемый стрелок увлекался оружием и занимал призовые места на соревнованиях по стрельбе.

Накануне вечером на Большой Лубянке около дома 12 мужчина открыл стрельбу, он нейтрализован. В ФСБ сообщили, что злоумышленник действовал в одиночку.

В результате погиб один сотрудник ведомства, пострадали пять человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следователям предстоит выяснить мотивы нападавшего.

Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ на Лубянке. Он также поблагодарил бойцов спецслужбы, которые оперативно ликвидировали преступника.