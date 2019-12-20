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Происшествия

10:52

Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья — СМИ

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Стрелявшим у здания ФСБ на улице Большой Лубянке оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ. Официальное подтверждение этой информации на данный момент отсутствует.

Указывается, что мужчина занимался бизнесом, однако в 2015 году его фирму закрыли. Кроме того, предполагаемый стрелок увлекался оружием и занимал призовые места на соревнованиях по стрельбе.

Накануне вечером на Большой Лубянке около дома 12 мужчина открыл стрельбу, он нейтрализован. В ФСБ сообщили, что злоумышленник действовал в одиночку.

В результате погиб один сотрудник ведомства, пострадали пять человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следователям предстоит выяснить мотивы нападавшего.

Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ на Лубянке. Он также поблагодарил бойцов спецслужбы, которые оперативно ликвидировали преступника.

Личность открывшего стрельбу в центре Москвы установлена

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