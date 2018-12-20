Поезд насмерть сбил мужчину около станции Рижская Ленинградского направления ОЖД

Поезд насмерть сбил мужчину около станции Рижская Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД).
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО, инцидент произошел недалеко от платформы. Скоростной поезд сообщением Москва – Санкт-Петербург наехал на мужчину. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Они устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.
Ранее электричка насмерть сбила мужчину в районе станции Силикатная Курского направления Московской железной дороги (МЖД). Инцидент произошел 17 декабря. 58-летний мужчина также переходил пути в неположенном месте.
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