Электричка сбила мужчину в районе станции Силикатная

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Электричка насмерть сбила мужчину в районе станции Силикатная Курского направления Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел 17 декабря, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что 58-летний мужчина переходил пути в неустановленном месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.