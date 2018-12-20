СК начал проверку после гибели пенсионерки при пожаре в Серпухове

Фото: МЧС России

Следствие начало проверку после гибели пенсионерки в результате пожара в Серпухове.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ, возгорание произошло 20 декабря в квартире жилого дома на улице Пушкина. В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело 69-летней женщины.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В рамках проверки назначили судебно-медицинскую экспертизу.