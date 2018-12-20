Мосгаз опроверг информацию о взрыве газа в жилом доме в Коптеве

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Мосгаз опроверг сообщения о взрыве газа в жилом доме на улице Новопетровская в Коптеве.

"По прибытии на место бригадой Мосгаза установлено, что информация о взрыве газа и пожаре не подтвердилась, утечек сетевого газа нет", – сообщили в пресс-службе, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что экстренные службы проверяют сведения о взрыве газа в столице. По словам очевидцев, инцидент произошел в 14-этажном доме на улице Новопетровская. Также отмечалось, что в Коптеве случился взрыв бытового газа.